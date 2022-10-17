МО России: продление зерновой сделки возможно при выполнении всех договорённостей

Зерновая сделка в акватории Чёрного моря может быть продлена при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что тема зерновой сделки обсуждалась на переговорах замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве.



«Собеседники отметили, что возможность продления черноморской инициативы напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договорённостей», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зерновая сделка окажется под вопросом, если гуманитарные коридоры будут использоваться для совершения терактов.

По его словам, у Москвы на данный момент таких данных нет.