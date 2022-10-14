Узнать больше

Путин: использование гумкоридоров для терактов поставит под вопрос зерновую сделку

Короткая ссылка
В случае если гуманитарные коридоры будут использоваться для совершения терактов, зерновая сделка окажется под вопросом. Как заявил президент России Владимир Путин, на данный момент таких данных нет.
Путин: использование гумкоридоров для терактов поставит под вопрос зерновую сделку
  • AFP
  • © Valery SHARIFULIN / SPUTNIK

«Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идёт, но под этим предлогом была организована эта работа», — заявил он на пресс-конференции в Астане.

Путин добавил, что использование гумкоридоров для совершения терактов может поставить под большой вопрос функционирование данного коридора.

«Но пока таких данных у нас нет», — подчеркнул российский лидер.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить