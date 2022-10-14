Путин: использование гумкоридоров для терактов поставит под вопрос зерновую сделку
- AFP
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«Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идёт, но под этим предлогом была организована эта работа», — заявил он на пресс-конференции в Астане.
Путин добавил, что использование гумкоридоров для совершения терактов может поставить под большой вопрос функционирование данного коридора.
«Но пока таких данных у нас нет», — подчеркнул российский лидер.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.