Путин: использование гумкоридоров для терактов поставит под вопрос зерновую сделку

В случае если гуманитарные коридоры будут использоваться для совершения терактов, зерновая сделка окажется под вопросом. Как заявил президент России Владимир Путин, на данный момент таких данных нет.

«Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идёт, но под этим предлогом была организована эта работа», — заявил он на пресс-конференции в Астане.

Путин добавил, что использование гумкоридоров для совершения терактов может поставить под большой вопрос функционирование данного коридора.

«Но пока таких данных у нас нет», — подчеркнул российский лидер.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.