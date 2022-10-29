Минобороны: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на корабли ЧФ

Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда, сообщает российское Минобороны.

«Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что решение принято в связи с проведением ВСУ при участии британских специалистов теракта против кораблей ЧФ и гражданских судов.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Минобороны подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».