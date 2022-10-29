Узнать больше

Минобороны: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на корабли ЧФ

Короткая ссылка
RT
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда, сообщает российское Минобороны.
Минобороны: Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки на корабли ЧФ
  • РИА Новости

«Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что решение принято в связи с проведением ВСУ при участии британских специалистов теракта против кораблей ЧФ и гражданских судов.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Минобороны подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить