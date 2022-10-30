Минобороны подняло и изучило обломки дронов, использованных для атаки у Севастополя
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Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Специалисты Минобороны совместно с представителями других государственных ведомств провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах.
В ведомстве установили, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе Одессы.
Уточняется, что в дальнейшем беспилотники двигались по зоне безопасности зернового коридора, после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.