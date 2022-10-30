Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море

Российская сторона направила уведомление координатору ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Амиру Абдулле о своей озабоченности касательно обеспечения безопасности движения судов в Чёрном море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила представитель СКЦ Исмини Палла.

«Господин Абдулла довёл это до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ», — приводит её комментарий РИА Новости.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.