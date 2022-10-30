Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море
«Господин Абдулла довёл это до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ», — приводит её комментарий РИА Новости.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.