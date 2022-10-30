Боррель: ЕС призвал Россию отменить решение о приостановке её участия в зерновой сделке
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«ЕС призывает Россию отменить своё решение», — написал он в Twitter.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.