Боррель: ЕС призвал Россию отменить решение о приостановке её участия в зерновой сделке

Евросоюз призвал Россию пересмотреть своё решение о приостановке участия в сделке по вывозу зерна с Украины. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Gettyimages.ru