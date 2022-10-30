В представительстве ООН сообщили, что в СКЦ не договорились о движении судов 30 октября

Достичь договорённости о движении судов по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море в рамках продуктовой сделки в воскресенье, 30 октября, не удалось. Об этом сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

«Совместное соглашение в СКЦ по движению входящих и выходящих судов 30 октября не достигнуто», — приводит её комментарий ТАСС. Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда. Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.