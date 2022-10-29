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Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам 500 тысяч тонн зерновых

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Россия готова на безвозмездной основе поставить 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца. Об этом сообщил российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам 500 тысяч тонн зерновых
  • РИА Новости

«С учётом того, что Россия всегда была и остаётся надёжным партнёром, готова обеспечить мир необходимым объёмом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых»,  — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Патрушев добавил, что Турция примет участие в поставках российской продукции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после заключения продуктовой сделки лишь небольшая доля зерна идёт в беднейшие страны.

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