Путин: в беднейшие страны по-прежнему идёт небольшая доля зерна

По-прежнему небольшая доля зерна идёт в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки, заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Астане с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Правда, небольшая доля, к сожалению, идёт по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что данный вопрос регулирует Организация Объединённых Наций.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Москва и Анкара проведут работу над доставкой российской агропродукции нуждающимся странам.

7 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин подчеркнул, что практически всё вывезенное с Украины зерно было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в Евросоюз.