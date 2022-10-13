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Путин: в беднейшие страны по-прежнему идёт небольшая доля зерна

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По-прежнему небольшая доля зерна идёт в беднейшие страны после заключения продуктовой сделки, заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Астане с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин: в беднейшие страны по-прежнему идёт небольшая доля зерна
  • РИА Новости

«Правда, небольшая доля, к сожалению, идёт по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны», — отметил российский лидер.

Он напомнил, что данный вопрос регулирует Организация Объединённых Наций.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что Москва и Анкара проведут работу над доставкой российской агропродукции нуждающимся странам.

7 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин подчеркнул, что практически всё вывезенное с Украины зерно было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в Евросоюз.

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