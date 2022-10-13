Путин: в беднейшие страны по-прежнему идёт небольшая доля зерна
- РИА Новости
«Правда, небольшая доля, к сожалению, идёт по программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны», — отметил российский лидер.
Он напомнил, что данный вопрос регулирует Организация Объединённых Наций.
В свою очередь, Эрдоган отметил, что Москва и Анкара проведут работу над доставкой российской агропродукции нуждающимся странам.
7 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ Путин подчеркнул, что практически всё вывезенное с Украины зерно было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в Евросоюз.