«С учётом проведённого киевским режимом теракта»: Россия сообщила о приостановке участия в зерновой сделке

Российская сторона на неопределённый срок приостанавливает своё участие в реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. Как сообщили в Минобороны и МИД страны, это связано с массированной атакой беспилотников на корабли, стоявшие на рейде в Севастополе. Нападение было осуществлено под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы». Также подчёркивается, что действиями украинских военных руководили британские специалисты и Москва поднимет этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Его заседание должно пройти в понедельник, 31 октября.

Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Как сообщили в Минобороны РФ, решение принято после того, как 29 октября киевский режим при участии британских специалистов осуществил теракт, направленный против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

В свою очередь, в российском МИД подчеркнули, что массированная атака на корабли, стоявшие на рейде в Севастополе, была проведена с использованием воздушных и морских беспилотников под прикрытием гуманитарного коридора, организованного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской агропродукции.

«В связи с действиями украинских вооружённых сил, которыми руководили британские специалисты... российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», — говорится в заявлении дипведомства.

В МИД отметили, что российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, который контролирует транспортировку украинского продовольствия, уже получили соответствующие указания.

Напомним, что так называемая зерновая сделка была заключена 22 июля. Она предполагает открытие украинских черноморских портов для вывоза зерна и снятие ограничений, влияющих на российские экспортные поставки продовольствия и удобрений.

Британский след

Комментируя атаку на Севастопольскую бухту, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подготовка этого теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове.

Он уточнил, что в нападении были задействованы девять воздушных БПЛА и семь автономных морских беспилотников. Все они были уничтожены. В результате атаки небольшие повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Ранее стало известно, что во время нападения, согласно данным портала Flightradar24, в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем длительное время барражировал американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший в этот район с авиабазы НАТО на Сицилии.

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В Минобороны также отметили, что, по имеющейся информации, представители упомянутого подразделения ВМС Великобритании также принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Внимание мирового сообщества

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва намерена привлечь внимание мирового сообщества к серии терактов, совершённых в отношении РФ в Чёрном и Балтийском морях. Вопрос, в частности, будет поднят в Совете Безопасности ООН.

Как сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, российская сторона уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке своего участия в зерновой сделке и запросила проведение Совбеза на понедельник, 31 октября.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация находится в контакте с российскими властями по этому вопросу. Он также указал на важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых шагов, которые могут поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всём мире».

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А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от Москвы выполнять взятые на себя обязательства в рамках зерновой сделки. В ответ Мария Захарова заявила: «Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства».

Напомним, российская сторона неоднократно критиковала реализацию сделки. 28 октября официальный представитель МИД заявила, что Москва регулярно информирует ООН о невыполнении второй её части, касающейся российского зерна и удобрений. Так Захарова отреагировала на заявление Дюжаррика, по словам которого всемирная организация не ведёт мониторинг сделок по экспорту российских удобрений.

В середине октября помощник президента России Юрий Ушаков указал, что с России не были сняты ограничения на экспорт зерна и удобрений.

«Вторая часть этой сделки совершенно не выполняется, и мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тыс. т удобрений находится в различных европейских портах и их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран. Но пока доступа к этим удобрениям они не получают», — подчеркнул он.

Тогда же постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Reuters сообщил, что российская сторона направила письмо Генсеку ООН с просьбой принять меры в отношении несоблюдения договорённостей по зерновой сделке.