Черноморский флот смог успешно отразить атаки украинских БПЛА на Севастопольскую бухту, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Строения в городе не повреждены. Вместе с тем, по данным сервиса Flightradar, рядом с Севастополем уже дважды был замечен американский беспилотник-разведчик.

Корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты. Об этом утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своём Telegram-канале. Он также отметил, что объекты городской инфраструктуры не повреждены.

«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — добавил Развожаев.

В соответствии с данными веб-сервиса Flightradar24, который позволяет отслеживать перемещение воздушных судов в реальном времени, во время атаки украинских дронов неподалёку от Севастополя находился стратегический беспилотник-разведчик США RQ-4B-40 Global Hawk. БПЛА с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО в Сицилии и длительное время барражировал в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем.

Маршрут RQ-4B-40 Global Hawk

© flightradar24.com

Накануне утром этот же беспилотник, согласно информации Flightradar, более пяти часов собирал разведданные в 100 км от Севастополя.

Переход на дальнобойную артиллерию

Вооружённые силы Украины почти полностью перешли на использование самых дальнобойных артиллерийских систем. Об этом 29 октября заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

«Сейчас наблюдается практически полный переход противника на артиллерийские системы калибра 152 и 155 мм как самые дальнобойные. И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 «Град» и HIMARS», — передаёт его слова ТАСС.

Баевский утверждает, что ВСУ пошли на этот шаг по причине продвижения войск РФ на северном и северо-западном направлениях. По его словам, боевые позиции украинских боевиков оказались небезопасными, поэтому им приходится работать с расстояния от 35 км либо и вовсе отказаться от ведения огня.

«Такие дальности уже не позволяют применять артиллерию калибра 122 мм, а эпизодические применения одиночных орудий заканчиваются уничтожением расчёта и орудия», — сказал подполковник Народной милиции.

Вместе с тем Баевский добавил, что в последнее время противник сократил «количество выпускаемых по нашим населённым пунктам снарядов до 160—180 в сутки». Он напомнил, что летом во время обстрелов украинские националисты периодически выпускали более 600 боеприпасов.

Ход операции «Возмездие»

В период между 25 и 27 октября на Николаево-Криворожском направлении российские военные уничтожили 657 бойцов ВСУ, ещё 300 националистов ранены. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кроме того, по словам Кадырова, ВС России поразили 40 единиц военной техники, включая восемь танков, пять БМП, 20 бронированных машин, а также семь миномётов и четыре гаубицы.

Военнослужащие специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

РИА Новости

© Илья Питалев

Отдельно глава Чечни отметил успехи спецназа «Ахмат», который ведёт бои на Соледарском направлении. Кадыров заявил, что за один день бойцы подразделения уничтожили 95 националистов, две укреплённые позиции миномётов и более десяти единиц техники. Он подчеркнул, что это предварительные данные в сжатой форме.

«Всё это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак. На этой неделе наши подразделения развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника», — резюмировал Кадыров.

В свою очередь, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что благодаря совместным действиям НМ ДНР и союзных сил противника удалось отбросить практически на всех линиях соприкосновения.

«Пока не идёт речь об освобождении каких-то... населённых пунктов... но сейчас важным является даже движение вперёд», — сказал он.

Пушилин отметил, что российские войска добились успехов на Авдеевском, Артёмовском, Горловском и Марьинском направлениях в ДНР.