«Потери составили до 350 националистов»: МО РФ сообщило об ударе по пункту дислокации нацбата «Кракен» в Харькове

Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту дислокации нацбата «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, сообщили в Минобороны РФ. В результате удара «безвозвратные и санитарные потери» ВСУ составили до 350 националистов. Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены до 100 националистов и 25 единиц военной техники. К тому же в рамках контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубица М777 производства США, пусковая установка РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающая машина.

Российские ВКС нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники», — заявил Конашенков.

Ещё один удар высокоточным оружием воздушного базирования был нанесён по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кодема Донецкой Народной Республики.

«Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники», — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства.

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены до 100 националистов и 25 единиц военной техники, четыре склада боеприпасов, поражено 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах.

«В рамках контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки — пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина», — заметил Конашенков.

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Наряду с этим было подавлено девять взводов РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях.

В свою очередь, российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников и перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня.

Атака на штаб Черноморского флота

Утром 31 июля в Севастополе на территории штаба Черноморского флота сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате инцидента пострадали шесть человек.

«Погибших нет. Состояние двух человек — средней тяжести. У остальных — лёгкие ранения. Необходимая помощь оказана», — сказал он.

При этом в Севастополе из соображений безопасности были отменены праздничные мероприятия, запланированные в городе по случаю Дня ВМФ, а также введён «жёлтый» уровень террористической опасности.

«Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев», — подчеркнул Развожаев.

Как заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, произошедшее расценивается как террористический акт, все виновные будут наказаны.

«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», — цитирует её РИА Новости.

ВСУ обстреляли Донецк минами-лепестками

МЧС Донецкой Народной Республики рекомендовало жителям Донецка и Макеевки не выходить на улицы без необходимости в связи с тем, что украинские военные обстреливают территорию ДНР запрещёнными противопехотными фугасными минами-лепестками нажимного действия.

«Уважаемые жители Донецка и Макеевки! В связи с тем, что ВФУ применили по жилым кварталам противопехотные мины ПФМ-1С типа «Лепесток», убедительная просьба сократить время пребывания на улице без необходимости. Помните: от ваших бдительности и осторожности зависит ваша жизнь!» — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент RT указывал, что эти мины «легко спутать с зелёным листом». По его данным, ночью сапёры вели разминирование центральных улиц Донецка — проспекта Мира, бульвара Пушкина, Университетского проспекта, улицы Богдана Хмельницкого.

Как указал в разговоре с RT первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, применение подобного вида оружия — это «страшное военное преступление».

«Для тяжёлой техники эта мина не страшна: она не способна разорвать гусеницу танка или БМП, но вот для пехоты это страшная находка — она разрывает ступню человека», — отметил он.

По его словам, жители ДНР должны быть сейчас предельно осторожны.

«Наши сапёры работают без перерывов, но площади работы значительны. Внимательно следите за вашими детьми. Если вы решили выйти на прогулку, внимательно смотрите под ноги — и на дорогу, если вы за рулём автомобиля. А лучше без особой надобности вообще не передвигайтесь по городу. Это очень важно для сохранения вашего здоровья», — констатировал Безсонов.