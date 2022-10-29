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Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ на корабли ЧФ

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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН на 31 октября в связи с атакой Украины на корабли Черноморского флота, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ на корабли ЧФ
  • РИА Новости

Он напомнил, что в связи с атакой ВСУ Россия уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия России в зерновой сделке.

«Мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету», — приводит РИА Новости пост Полянского в Twitter.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Также в военном ведомстве отметили участие Великобритании в подготовке данной атаки.

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