Россия запросила на 31 октября заседание СБ ООН в связи с атакой ВСУ на корабли ЧФ
- РИА Новости
Он напомнил, что в связи с атакой ВСУ Россия уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия России в зерновой сделке.
«Мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету», — приводит РИА Новости пост Полянского в Twitter.
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Также в военном ведомстве отметили участие Великобритании в подготовке данной атаки.