Захарова: киевский режим не заинтересован в продовольственной безопасности
- РИА Новости
«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, украинское правительство готово на всё, чтобы напомнить о себе, в том числе на теракты.
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Также в военном ведомстве отметили участие Великобритании в подготовке данной атаки.