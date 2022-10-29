Захарова: киевский режим не заинтересован в продовольственной безопасности

Киевский режим не интересует продовольственная безопасность и мировая стабильность, иначе о нём все забудут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, украинское правительство готово на всё, чтобы напомнить о себе, в том числе на теракты.

Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Также в военном ведомстве отметили участие Великобритании в подготовке данной атаки.