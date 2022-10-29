Полянский: Россия скоро уведомит Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке
- РИА Новости
Он отметил, что Россия приостанавливает участие в сделке после атаки украинских БПЛА на корабли, обеспечивающие безопасность зерновой сделки.
«Генсек ООН Антониу Гутерреш будет вскоре официально уведомлён», — приводит РИА Новости слова Полянского в Twitter.
Утром 29 октября ВСУ с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
В Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.