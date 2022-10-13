Ушаков заявил о нарушении части зерновой сделки, касающейся российского экспорта
- РИА Новости
«Пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется. И мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тыс. т удобрений находится в различных европейских портах... Их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.