Ушаков заявил о нарушении части зерновой сделки, касающейся российского экспорта

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки, касающаяся снятия ограничений на российский экспорт, совершенно не выполняется.

«Пока вторая часть этой сделки совершенно не выполняется. И мы постоянно напоминаем о нашем предложении, которое заключается в том, что 300 тыс. т удобрений находится в различных европейских портах... Их никто пока забрать не может, хотя мы предлагаем бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.