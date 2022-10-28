Захарова: Россия регулярно информирует ООН о невыполнении второй части зерновой сделки

Власти России регулярно информируют ООН о невыполнении второй части продуктовой сделки, которая является пакетной по предложению Генсека всемирной организации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она ответила официальному представителю Генсека ООН Стефану Дюжаррику, по словам которого всемирная организация не ведёт мониторинг сделок по экспорту российских удобрений.

«Хотела бы напомнить, что сделка является пакетной — именно это предложил Генеральный секретарь ООН. Что касается «российских властей», то они через наше постпредство при ООН в Нью-Йорке регулярно информируют секретариат организации о невыполнении второй её части, касающейся российского зерна и удобрений», — написала Захарова в своём Telegram.

Ранее в ООН заявили, что не отслеживают сделки по российским удобрениям, так как в содействии торговле участвуют коммерческие структуры.

Представитель Генсека ООН переадресовал вопросы странам — получателям российских удобрений и российским властям.