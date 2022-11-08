ЕС не сможет выделить в этом году €3 млрд помощи Украине из майского пакета
- AP
«Что касается €3 млрд. У нас была интенсивная дискуссия по поводу этой оставшейся части из объявленных в мае €9 млрд. К сожалению, было невозможно найти решение, как продвинуться в этом году», — передаёт его слова РИА Новости.
Домбровскис добавил, что ЕК отмечает необходимость обеспечить «значительное перечисление средств» в начале 2023 года.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что 9 ноября представит план макрофинансовой помощи Киеву, состоящей из льготных кредитов на сумму €18 млрд.