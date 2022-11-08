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ЕС не сможет выделить в этом году €3 млрд помощи Украине из майского пакета

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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не сможет в 2022 году выделить €3 млрд макрофинансовой помощи Киеву из пакета на сумму до €9 млрд, обещанного в мае.
ЕС не сможет выделить в этом году €3 млрд помощи Украине из майского пакета
  • AP

«Что касается €3 млрд. У нас была интенсивная дискуссия по поводу этой оставшейся части из объявленных в мае €9 млрд. К сожалению, было невозможно найти решение, как продвинуться в этом году», — передаёт его слова РИА Новости.

Домбровскис добавил, что ЕК отмечает необходимость обеспечить «значительное перечисление средств» в начале 2023 года.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что 9 ноября представит план макрофинансовой помощи Киеву, состоящей из льготных кредитов на сумму €18 млрд.

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