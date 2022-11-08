ЕК 9 ноября представит план кредитной помощи Киеву на €18 млрд
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Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который прибыл на заседание Совета Евросоюза на уровне министров экономики и финансов, передаёт ТАСС.
Домбровскис отметил, что будет обсуждаться финансовая помощь Киеву на 2023 год.
По его словам, в ЕК ожидают положительную реакцию министров на данную инициативу.
В августе сообщалось, что Европейская комиссия создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает в себе гранты и кредиты.