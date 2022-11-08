ЕК 9 ноября представит план кредитной помощи Киеву на €18 млрд

Еврокомиссия 9 ноября представит план макрофинансовой помощи Киеву, состоящей из льготных кредитов на сумму €18 млрд.

Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который прибыл на заседание Совета Евросоюза на уровне министров экономики и финансов, передаёт ТАСС.

Домбровскис отметил, что будет обсуждаться финансовая помощь Киеву на 2023 год.

По его словам, в ЕК ожидают положительную реакцию министров на данную инициативу.

В августе сообщалось, что Европейская комиссия создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает в себе гранты и кредиты.