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ЕК 9 ноября представит план кредитной помощи Киеву на €18 млрд

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Еврокомиссия 9 ноября представит план макрофинансовой помощи Киеву, состоящей из льготных кредитов на сумму €18 млрд.
ЕК 9 ноября представит план кредитной помощи Киеву на €18 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который прибыл на заседание Совета Евросоюза на уровне министров экономики и финансов, передаёт ТАСС.

Домбровскис отметил, что будет обсуждаться финансовая помощь Киеву на 2023 год. 

По его словам, в ЕК ожидают положительную реакцию министров на данную инициативу.

В августе сообщалось, что Европейская комиссия создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает в себе гранты и кредиты.

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