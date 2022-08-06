Politico: ЕК подготовила новый проект помощи Украине на €8 млрд

Европейская комиссия создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает в себе гранты и кредиты.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

В материале говорится, что из-за отказа Германии предоставить кредитные гарантии Киеву на сумму до €9 млрд, ЕК была вынуждена разработать новый проект.

«Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты», — отметили в статье.

Новый план предусматривает выплаты Евросоюзом до €5 млрд в виде долгосрочных кредитов под гарантии, которые предоставляются странами ЕС в соответствии с их вкладом в бюджет союза.

Процентные платежи, уточнили в статье, будут субсидироваться из бюджета ЕС. По словам чиновников, оставшуюся сумму, около €3 млрд, планируется предоставить ​​в виде грантов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.