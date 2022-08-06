военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Politico: ЕК подготовила новый проект помощи Украине на €8 млрд

Короткая ссылка
Европейская комиссия создала новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, которая сочетает в себе гранты и кредиты.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС.

В материале говорится, что из-за отказа Германии предоставить кредитные гарантии Киеву на сумму до €9 млрд, ЕК была вынуждена разработать новый проект.

«Берлин утверждал, что Киеву, который уже по уши в долгах, лучше предоставить гранты», — отметили в статье.

Новый план предусматривает выплаты Евросоюзом до €5 млрд в виде долгосрочных кредитов под гарантии, которые предоставляются странами ЕС в соответствии с их вкладом в бюджет союза.

Процентные платежи, уточнили в статье, будут субсидироваться из бюджета ЕС. По словам чиновников, оставшуюся сумму, около €3 млрд, планируется предоставить ​​в виде грантов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить