«Носит открытый антироссийский подтекст»: зачем Запад увеличивает военную помощь Молдавии

Соединённые Штаты, Великобритания и прочие западные партнёры Молдавии увеличили военную помощь стране, заявил посол США в Кишинёве Кент Логсдон. Он напомнил, что Вашингтон на протяжении многих лет оказывает военную поддержку республике, предоставляя оборудование и услуги военных инструкторов. Дипломат также подчеркнул, что США наблюдают за ситуацией в регионе с начала специальной военной операции РФ на Украине, однако не видят никаких угроз со стороны России в отношении Молдавии. Между тем власти республики ранее заявили о намерении усилить свою армию западным оружием из-за опасений, что РФ якобы может напасть на страну. Эксперты считают, что Запад, обещая Молдавии военную поддержку, пытается сделать из неё антироссийский плацдарм.

Западные страны увеличили военную помощь Молдавии на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом в эфире телеканала Pro TV заявил американский посол в Кишинёве Кент Логсдон.

«США, ЕС и другие партнёры — мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно», — приводит ТАСС слова дипломата.

Делается это с учётом того, что республика, согласно своей Конституции, придерживается нейтрального статуса, уточнил посол.

Он также напомнил, что Вашингтон на протяжении многих лет оказывает военную поддержку республике, предоставляя ей военное оборудование и помощь инструкторов для обучения армии.

«И сейчас мы готовы рассматривать запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока таких обсуждений не было», — заметил Логсдон.

Как он подчеркнул, в настоящий момент в США не наблюдают каких-либо признаков того, что Россия строит планы по нападению на Молдавию. Тем не менее дипломат выразил мнение, что «очень важно, чтобы власти Молдавии подумали о военных, их подготовке» даже в отсутствие каких-либо угроз.

Нагнетание ожидания

На необходимость вооружения Молдавии по стандартам НАТО на Западе указали ещё весной. Так, эту мысль высказала занимавшая на тот момент пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс. В интервью газете The Telegraph 20 мая она выразила уверенность в том, что Молдавия — следующая после Украины страна, которой якобы угрожает Россия.

В Кишинёве перспективу получения западного вооружения восприняли благосклонно. При этом президент страны Майя Санду в интервью Pro TV 30 мая подчеркнула, что власти готовы рассмотреть только безвозмездные поставки военного назначения. Она также посетовала, что нейтралитет, прописанный в Конституции страны, не гарантирует республике исключение рисков посягательств на её территориальную целостность.

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В свою очередь, премьер-министр страны Наталья Гаврилица уже 2 июня в интервью телеканалу «Молдова 1» заявила, что Кишинёв ведёт предварительные переговоры со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

В Москве на планы Кишинёва отреагировали замечанием, что накачка страны западным оружием не будет отвечать задачам республики по обеспечению безопасности.

«Конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства. Но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этой задаче, равно как соответствовать постоянному нейтралитету страны, зафиксированному в её Конституции», — заявила на брифинге 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем не менее власти республики продолжили продвигать идею о получении западного вооружения на свои нужды. В частности, госсекретарь Минобороны страны Валерий Мижа нашёл удобную для этого формулировку. В эфире телеканала TVR Moldova 28 июня он пояснил, что Молдавия при помощи западных партнёров не вооружается, а модернизирует свою армию. Так, по его словам, Кишинёв для этих целей рассчитывает получить от союзников средства ПВО и защиту от танков.

Американо-молдавские учения в 2016 году

AP

© Roveliu Buga

Позднее в интервью порталу Newsmaker 8 июля Мижа сообщил, что Молдавия уже получает западное стрелковое оружие, а также надеется на поставки артиллерии и обсуждает закупку боевых вертолётов.

«Потому что нынешнее вооружение унаследовано с советских времён. Мы пришли к выводу, что большая часть этого вооружения не адаптирована к нынешней реальности, нам нужно что-то более мобильное и лёгкое», — пояснил госсекретарь.

В том же месяце молдавский лидер Майя Санду напрямую связала осуществляемое с помощью Запада усиление армии с угрозами, которые якобы исходят из России.

«Оружие нам необходимо для защиты, наша система обороны в очень плохом состоянии… В ситуации, когда мы видим, что делает Россия на Украине, совсем несерьёзно не задуматься о том, как мы будем защищаться, если такая трагедия произойдёт с нами», — заявила она 13 июля телеканалу Moldova 1.

При этом в Приднестровье обратили внимание, что вооружение Молдавии её партнёрами «происходит максимально непрозрачно». Как заметил в беседе с РИА Новости 21 июля глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, своими поставками оружия НАТО лишь ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.

Тем не менее 1 октября глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишинёве сообщила о планах Берлина нарастить военную помощь республике.

Натовский беспилотник

AP

© Czarek Sokolowski

«У нас с Молдавией налажено хорошее сотрудничество в различных сферах, включая военную подготовку, которой мы хотим заниматься ещё активнее… Мы готовы усиливать такую поддержку и оказывать помощь в плане подготовки и предоставления оружия», — заявила она.

В частности, министр рассказала о намерении немецких властей помочь республике получить военные беспилотники и прочее оборудование.

«Носит явно немирный характер»

Эксперты отмечают, что увеличение военной поддержки Молдавии западными странами является частью стратегических планов Вашингтона по расширению своего влияния в Европе.

«В свете СВО планы Вашингтона становятся всё более амбициозными. Мы видим, что активизируются попытки дальнейшего проникновения на территорию постсоветского пространства со стороны США. Тем более что предлог для этого есть: Молдавия является участником натовской программы «Партнёрство ради мира». Сейчас в альянсе пытаются это сотрудничество использовать в своих целях, а избранный им вектор движения носит открытый антироссийский подтекст», — пояснил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Сходной позиции придерживается и профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. По его мнению, планы Запада по накачиванию Молдавии оружием негативно скажутся на безопасности не только самой республики, но и региона.

«Бенефициарами ситуации опять выступают США. С их подачи Молдавии готовят роль второй Украины, форпоста по противостоянию России. Однако Кишинёву стоит повнимательнее присмотреться к украинскому опыту. Нынешняя ситуация в стране даёт очень чёткие ответы на вопросы, что бывает с теми, кого используют так называемые западные партнёры», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Президент Молдавии Майя Санду

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© Thierry Monasse

Разговоры о наращивании военной поддержки Молдавии стоит расценивать как очередную провокацию Запада в отношении России, считает Винокуров.

«Милитаризация Европы Соединёнными Штатами носит явно немирный характер и к положительным результатам по сохранению стабильности и безопасности в регионе не приведёт. Вашингтон, как всегда, обещает много всего и толкает на те же обещания своих партнёров, однако затем использует ситуацию исключительно в своих интересах», — добавил эксперт.

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С его утверждением согласен политолог Александр Асафов. В разговоре с RT он отметил, что США имеют традицию выискивать на карте мира проблемные точки с заложенным или тлеющим конфликтом, чтобы затем его подпитывать оружием и деньгами и использовать в своих целях. В данном случае целью являются шаткие отношения Молдавии и Приднестровья, которые тяготеют к разным полюсам влияния на мировой арене, уточнил эксперт.

«Здесь, конечно, есть планы по созданию ещё одного потенциального конфликта с ярко выраженной антироссийской тематикой. Он будет также призван заставить Россию отвлекать свои ресурсы из других направлений, чтобы отвечать на создаваемые Западом угрозы. И конечно, целью инженеров этих процессов является и создание антироссийского пояса», — пояснил политолог.

Сергей Ермаков выразил мнение, что Запад, перевооружая Молдавию, стремится разорвать её связи со странами постсоветского пространства и вовлечь в свою орбиту влияния. При этом аналитик подчеркнул, что нынешние власти страны, поставив своей целью любой ценой перевести республику на западные рельсы и отойти от России, игнорируют интересы собственных сограждан.

«Санду и иже с ней ведут страну по пути интеграции в Запад, не просчитывая ситуацию, исходя из идеологизированного понимания того, что сейчас есть Запад, не принимая во внимание глубинные интересы страны. И, как мы видим, население на это реагирует довольно бурно. А говорит это всё о том, что курс молдавских властей на включение в западную орбиту не подкреплён ничем, кроме лозунгов, что может привести к внутриполитическому и социальному кризису», — резюмировал аналитик.