«Носит открытый антироссийский подтекст»: зачем Запад увеличивает военную помощь Молдавии
- Военные Молдавии
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Западные страны увеличили военную помощь Молдавии на фоне российской спецоперации на Украине. Об этом в эфире телеканала Pro TV заявил американский посол в Кишинёве Кент Логсдон.
«США, ЕС и другие партнёры — мы все увеличили помощь Молдове, особенно в военной сфере. И мы знаем, что для Молдовы это сейчас очень важно», — приводит ТАСС слова дипломата.
Делается это с учётом того, что республика, согласно своей Конституции, придерживается нейтрального статуса, уточнил посол.
Он также напомнил, что Вашингтон на протяжении многих лет оказывает военную поддержку республике, предоставляя ей военное оборудование и помощь инструкторов для обучения армии.
«И сейчас мы готовы рассматривать запросы молдавских властей о предоставлении военной техники, но пока таких обсуждений не было», — заметил Логсдон.
Как он подчеркнул, в настоящий момент в США не наблюдают каких-либо признаков того, что Россия строит планы по нападению на Молдавию. Тем не менее дипломат выразил мнение, что «очень важно, чтобы власти Молдавии подумали о военных, их подготовке» даже в отсутствие каких-либо угроз.
Нагнетание ожидания
На необходимость вооружения Молдавии по стандартам НАТО на Западе указали ещё весной. Так, эту мысль высказала занимавшая на тот момент пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс. В интервью газете The Telegraph 20 мая она выразила уверенность в том, что Молдавия — следующая после Украины страна, которой якобы угрожает Россия.
В Кишинёве перспективу получения западного вооружения восприняли благосклонно. При этом президент страны Майя Санду в интервью Pro TV 30 мая подчеркнула, что власти готовы рассмотреть только безвозмездные поставки военного назначения. Она также посетовала, что нейтралитет, прописанный в Конституции страны, не гарантирует республике исключение рисков посягательств на её территориальную целостность.
В свою очередь, премьер-министр страны Наталья Гаврилица уже 2 июня в интервью телеканалу «Молдова 1» заявила, что Кишинёв ведёт предварительные переговоры со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.
В Москве на планы Кишинёва отреагировали замечанием, что накачка страны западным оружием не будет отвечать задачам республики по обеспечению безопасности.
«Конечно, укрепление собственной безопасности является суверенным правом и внутренним делом любого государства. Но вряд ли накачка Молдавии натовским вооружением будет отвечать этой задаче, равно как соответствовать постоянному нейтралитету страны, зафиксированному в её Конституции», — заявила на брифинге 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Тем не менее власти республики продолжили продвигать идею о получении западного вооружения на свои нужды. В частности, госсекретарь Минобороны страны Валерий Мижа нашёл удобную для этого формулировку. В эфире телеканала TVR Moldova 28 июня он пояснил, что Молдавия при помощи западных партнёров не вооружается, а модернизирует свою армию. Так, по его словам, Кишинёв для этих целей рассчитывает получить от союзников средства ПВО и защиту от танков.
- Американо-молдавские учения в 2016 году
- AP
- © Roveliu Buga
Позднее в интервью порталу Newsmaker 8 июля Мижа сообщил, что Молдавия уже получает западное стрелковое оружие, а также надеется на поставки артиллерии и обсуждает закупку боевых вертолётов.
«Потому что нынешнее вооружение унаследовано с советских времён. Мы пришли к выводу, что большая часть этого вооружения не адаптирована к нынешней реальности, нам нужно что-то более мобильное и лёгкое», — пояснил госсекретарь.
В том же месяце молдавский лидер Майя Санду напрямую связала осуществляемое с помощью Запада усиление армии с угрозами, которые якобы исходят из России.
«Оружие нам необходимо для защиты, наша система обороны в очень плохом состоянии… В ситуации, когда мы видим, что делает Россия на Украине, совсем несерьёзно не задуматься о том, как мы будем защищаться, если такая трагедия произойдёт с нами», — заявила она 13 июля телеканалу Moldova 1.
При этом в Приднестровье обратили внимание, что вооружение Молдавии её партнёрами «происходит максимально непрозрачно». Как заметил в беседе с РИА Новости 21 июля глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев, своими поставками оружия НАТО лишь ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.
Тем не менее 1 октября глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишинёве сообщила о планах Берлина нарастить военную помощь республике.
- Натовский беспилотник
- AP
- © Czarek Sokolowski
«У нас с Молдавией налажено хорошее сотрудничество в различных сферах, включая военную подготовку, которой мы хотим заниматься ещё активнее… Мы готовы усиливать такую поддержку и оказывать помощь в плане подготовки и предоставления оружия», — заявила она.
В частности, министр рассказала о намерении немецких властей помочь республике получить военные беспилотники и прочее оборудование.
«Носит явно немирный характер»
Эксперты отмечают, что увеличение военной поддержки Молдавии западными странами является частью стратегических планов Вашингтона по расширению своего влияния в Европе.
«В свете СВО планы Вашингтона становятся всё более амбициозными. Мы видим, что активизируются попытки дальнейшего проникновения на территорию постсоветского пространства со стороны США. Тем более что предлог для этого есть: Молдавия является участником натовской программы «Партнёрство ради мира». Сейчас в альянсе пытаются это сотрудничество использовать в своих целях, а избранный им вектор движения носит открытый антироссийский подтекст», — пояснил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
Сходной позиции придерживается и профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. По его мнению, планы Запада по накачиванию Молдавии оружием негативно скажутся на безопасности не только самой республики, но и региона.
«Бенефициарами ситуации опять выступают США. С их подачи Молдавии готовят роль второй Украины, форпоста по противостоянию России. Однако Кишинёву стоит повнимательнее присмотреться к украинскому опыту. Нынешняя ситуация в стране даёт очень чёткие ответы на вопросы, что бывает с теми, кого используют так называемые западные партнёры», — рассказал аналитик в комментарии RT.
- Президент Молдавии Майя Санду
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
Разговоры о наращивании военной поддержки Молдавии стоит расценивать как очередную провокацию Запада в отношении России, считает Винокуров.
«Милитаризация Европы Соединёнными Штатами носит явно немирный характер и к положительным результатам по сохранению стабильности и безопасности в регионе не приведёт. Вашингтон, как всегда, обещает много всего и толкает на те же обещания своих партнёров, однако затем использует ситуацию исключительно в своих интересах», — добавил эксперт.
С его утверждением согласен политолог Александр Асафов. В разговоре с RT он отметил, что США имеют традицию выискивать на карте мира проблемные точки с заложенным или тлеющим конфликтом, чтобы затем его подпитывать оружием и деньгами и использовать в своих целях. В данном случае целью являются шаткие отношения Молдавии и Приднестровья, которые тяготеют к разным полюсам влияния на мировой арене, уточнил эксперт.
«Здесь, конечно, есть планы по созданию ещё одного потенциального конфликта с ярко выраженной антироссийской тематикой. Он будет также призван заставить Россию отвлекать свои ресурсы из других направлений, чтобы отвечать на создаваемые Западом угрозы. И конечно, целью инженеров этих процессов является и создание антироссийского пояса», — пояснил политолог.
Сергей Ермаков выразил мнение, что Запад, перевооружая Молдавию, стремится разорвать её связи со странами постсоветского пространства и вовлечь в свою орбиту влияния. При этом аналитик подчеркнул, что нынешние власти страны, поставив своей целью любой ценой перевести республику на западные рельсы и отойти от России, игнорируют интересы собственных сограждан.
«Санду и иже с ней ведут страну по пути интеграции в Запад, не просчитывая ситуацию, исходя из идеологизированного понимания того, что сейчас есть Запад, не принимая во внимание глубинные интересы страны. И, как мы видим, население на это реагирует довольно бурно. А говорит это всё о том, что курс молдавских властей на включение в западную орбиту не подкреплён ничем, кроме лозунгов, что может привести к внутриполитическому и социальному кризису», — резюмировал аналитик.