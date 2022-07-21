Глава МИД ПМР Игнатьев: поставками для Молдавии НАТО раздувает противостояние в регионе

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Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение.
Глава МИД ПМР Игнатьев: поставками для Молдавии НАТО раздувает противостояние в регионе
  • © Пресс-служба МИД ПМР

«Вооружая Молдову, НАТО фактически раздувает противостояние, провоцирует горячие головы, коих, судя по заявлению комбатантов и некоторых чиновников РМ, там и так хватает», — сказал Игнатьев РИА Новости.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно и понятно, против кого это делается.

Додон подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».

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