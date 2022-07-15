Додон назвал недальновидными попытки властей Молдавии получить оружие от Запада

Намерение властей Молдавии получить оружие от Запада недальновидно, и понятно, против кого это делается, считает экс-президент республики Игорь Додон. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24».

«Зачем нам оружие сейчас? Если ты покупаешь оружие, то оно на каком-то этапе должно куда-то стрелять. Понятно, что западное оружие в Молдове будет предназначено, чтобы оно не стреляло по Западу, понятно, против кого это всё делается», — цитирует его РИА Новости.

Додон подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».

В начале июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.

Как отмечал Додон, есть информация, что США тайно поставляют оружие в страну.