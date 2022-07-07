Додон заявил о тайных поставках оружия из США в Молдавию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «Публика» заявил, что США тайно поставляют оружие в страну.

«В Кишинёве приземлились несколько самолётов ВВС США с непонятными грузами на борту. Когда мы запрашивали через парламент информацию, то нам ответили что она секретная... Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

Как отметила молдавский президент Майя Санду, Молдавия рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.