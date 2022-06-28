В Молдавии рассчитывают на получение противотанковых средств и средств ПВО

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В планы Молдавии по модернизации армии входит получение противотанковых средств и средств для защиты воздушного пространства, рассказал госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа в эфире TVR Moldova.
В Молдавии рассчитывают на получение противотанковых средств и средств ПВО
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«Мы не вооружаемся, мы модернизируемся — это разные вещи, у нас советское оборудование, подходящее более под стратегии XX века... поэтому ещё в 2018 году в стратегию национальной обороны были вписаны планы по модернизации армии, чтобы была обеспечена её мобильность, увеличен уровень огня, обеспечена защита против танков и защита воздушного пространства», — цитирует его РИА Новости.

Мижа напомнил, что у Молдавии нет военной промышленности, поэтому страна вынуждена обращаться за помощью к Западу.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

Как отметила молдавский президент Майя Санду, Молдавия рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.

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