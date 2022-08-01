«Оружейная форточка» Европы: ЕС и США создают в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия
- РИА Новости
- © Мирослав Ротарь
Западные спонсоры киевских властей долго отказывались признавать неудобные для них факты распространения поставляемого на Украину оружия в соседние страны.
Как отмечал RT в своём недавнем расследовании, каналы перевозки даже тяжёлого противотанкового вооружения через границу обратно в страны ЕС хорошо отработаны. За совсем небольшие по меркам криминальных группировок деньги можно приобрести американские комплексы Javelin или немецкие Panzerfaust.Также на russian.rt.com С доставкой по стране и миру: как на Украине продают натовское оружие в даркнете
Однако «дырой» на украинско-польской границе дело не ограничивается. Молдавия представляет собой ещё более удобный контрабандный маршрут. Страна лидирует в рейтингах наиболее коррумпированных государств на Европейском континенте.
«Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Европол, — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. — С помощью этого нового хаба мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия и людей, контрабанды мигрантов и наркотиков, а также киберугроз».
Опасения по поводу распространения оружия с территории Украины в сопредельные страны высказывал и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, а также многие западные чиновники, которые пришли к мысли о создании специализированной системы отслеживания поставляемого на нужды Киева оружия.
Пограничная мобилизация
Если западные СМИ пока лишь цитируют неназванные источники, выражающие абстрактную «озабоченность» контрабандой, ответственные структуры ЕС и США уже начали практическую работу по закупке экипировки и поставкам снаряжения для нужд молдавских пограничников.
Как следует из данных портала закупок ЕС, Европейское пограничное агентство (Frontex) собирается приобрести для своих нужд в Молдавии «временные и быстроразвёртываемые мобильные офисные, складские и туалетные модули», а также сопутствующие сервисы по логистике и техобслуживанию».
Всего для нужд Кишинёва планируется приобрести 11 таких передвижных пограничных модулей общей стоимостью около €250 тыс.Также на russian.rt.com Молдавский премьер заявила, что опасается перехода конфликта на Украине в Молдавию
Конечный потребитель
Помимо Евросоюза, безопасностью границ Молдавии озаботились и США. На это указывает тендер, размещённый на портале государственных закупок правительства Соединённых Штатов.
«Управление экспортного контроля и безопасности границ (ЭКБГ) намерено закупить патрульные полноприводные автомобили повышенной проходимости, тепловизоры, наземные приборы обнаружения, рации, тепловизионные бинокли и нательные камеры с возможностью коммуникации с оперативным центром для безвозмездной передачи Пограничной полиции Молдавии», — говорится в его описании.Также на russian.rt.com В Европоле фиксируют факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы
Исполнитель обязуется прописать в заявке на получение разрешения на экспорт, что этот контракт будет финансироваться правительством США.
Между тем такая публичность действий Вашингтона — лишь прикрытие для его другой, скрытой деятельности в стране, предполагает Игорь Додон. Экс-президент Молдавии, в частности, считает, что, задействуя возможности военно-транспортной авиации ВВС США, Пентагон тайно поставляет в страну оружие.
Контрабандная Мекка
Проблема контрабанды украинского оружия через территорию Молдавии приобретает всё большую актуальность, заявил в беседе с RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
«Профильные европейские эксперты и правоохранители уже бьют тревогу, — говорит политолог. — Молдавия на протяжении почти всех постсоветских лет была форточкой для контрабандистов. И понятно, что контрабанда является одной из важных частей дохода самой нищей страны Европы».
Нелегальную перевозку вооружений из Украины обратно в страны ЕС нельзя организовать, минуя бенефициаров внутри самой молдавской власти, уверен эксперт.
«Невозможно реализовывать никакую контрабанду, если в ней не участвуют как минимум две стороны. Само географическое положение Молдавии — близость Одессы, Днестровского Лимана, а также фактор Приднестровья — делает этот нелегальный транспортный хаб почти идеальной точкой приложения сил контрабандистов».
При этом возможность радикального перелома ситуации с контрабандой на молдавско-украинской границе маловероятна, полагает собеседник RT.
«Евросоюзу будет тяжеловато разрушать логистические цепочки, которые сейчас начинают насыщаться этим контрабандным стрелковым оружием, — пояснил эксперт. — Потому что прибыль от контрабанды оружия сопоставима с традиционными контрабандными товарами в виде алкоголя или табака. Теперь же эти традиционные каналы переориентируются на оружие. И переориентируются именно украинской частью этой схемы».
Политолог также провёл параллель с югославским конфликтом, когда в результате серии войн на территории бывшей СФРЮ в Европе резко усилились криминальные элементы, получившие оружейную подпитку из зоны конфликта.
«Бывшее югославское оружие расползлось по всей Европе, шло на чёрные рынки. Это привело к резкому всплеску организованной преступности. Можно вспомнить в этой связи и каналы контрабанды через Косово и Албанию. Это была большая проблема, с которой пытались справиться больше десяти лет».