«Оружейная форточка» Европы: ЕС и США создают в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия

Нарастающая проблема «обратного трафика» поставляемого Киеву вооружения оказывает всё большее давление на политические элиты Запада. В попытках его снизить родилась идея создания специализированного «хаба безопасности» на границах ЕС. Как выяснил RT, профильные структуры Еврокомиссии уже начали размещать тендеры на поставку оборудования для Пограничной полиции Молдавии. Этим же озаботился и Государственный департамент США.

Западные спонсоры киевских властей долго отказывались признавать неудобные для них факты распространения поставляемого на Украину оружия в соседние страны.

Как отмечал RT в своём недавнем расследовании, каналы перевозки даже тяжёлого противотанкового вооружения через границу обратно в страны ЕС хорошо отработаны. За совсем небольшие по меркам криминальных группировок деньги можно приобрести американские комплексы Javelin или немецкие Panzerfaust.

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Однако «дырой» на украинско-польской границе дело не ограничивается. Молдавия представляет собой ещё более удобный контрабандный маршрут. Страна лидирует в рейтингах наиболее коррумпированных государств на Европейском континенте.

«Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Европол, — заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. — С помощью этого нового хаба мы будем бороться с угрозами нелегального трафика огнестрельного оружия и людей, контрабанды мигрантов и наркотиков, а также киберугроз».

Опасения по поводу распространения оружия с территории Украины в сопредельные страны высказывал и генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, а также многие западные чиновники, которые пришли к мысли о создании специализированной системы отслеживания поставляемого на нужды Киева оружия.

Пограничная мобилизация

Если западные СМИ пока лишь цитируют неназванные источники, выражающие абстрактную «озабоченность» контрабандой, ответственные структуры ЕС и США уже начали практическую работу по закупке экипировки и поставкам снаряжения для нужд молдавских пограничников.

Как следует из данных портала закупок ЕС, Европейское пограничное агентство (Frontex) собирается приобрести для своих нужд в Молдавии «временные и быстроразвёртываемые мобильные офисные, складские и туалетные модули», а также сопутствующие сервисы по логистике и техобслуживанию».

Всего для нужд Кишинёва планируется приобрести 11 таких передвижных пограничных модулей общей стоимостью около €250 тыс.

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Конечный потребитель

Помимо Евросоюза, безопасностью границ Молдавии озаботились и США. На это указывает тендер, размещённый на портале государственных закупок правительства Соединённых Штатов.

«Управление экспортного контроля и безопасности границ (ЭКБГ) намерено закупить патрульные полноприводные автомобили повышенной проходимости, тепловизоры, наземные приборы обнаружения, рации, тепловизионные бинокли и нательные камеры с возможностью коммуникации с оперативным центром для безвозмездной передачи Пограничной полиции Молдавии», — говорится в его описании.

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Исполнитель обязуется прописать в заявке на получение разрешения на экспорт, что этот контракт будет финансироваться правительством США.

Между тем такая публичность действий Вашингтона — лишь прикрытие для его другой, скрытой деятельности в стране, предполагает Игорь Додон. Экс-президент Молдавии, в частности, считает, что, задействуя возможности военно-транспортной авиации ВВС США, Пентагон тайно поставляет в страну оружие.

Контрабандная Мекка

Проблема контрабанды украинского оружия через территорию Молдавии приобретает всё большую актуальность, заявил в беседе с RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Профильные европейские эксперты и правоохранители уже бьют тревогу, — говорит политолог. — Молдавия на протяжении почти всех постсоветских лет была форточкой для контрабандистов. И понятно, что контрабанда является одной из важных частей дохода самой нищей страны Европы».

Нелегальную перевозку вооружений из Украины обратно в страны ЕС нельзя организовать, минуя бенефициаров внутри самой молдавской власти, уверен эксперт.

«Невозможно реализовывать никакую контрабанду, если в ней не участвуют как минимум две стороны. Само географическое положение Молдавии — близость Одессы, Днестровского Лимана, а также фактор Приднестровья — делает этот нелегальный транспортный хаб почти идеальной точкой приложения сил контрабандистов».

При этом возможность радикального перелома ситуации с контрабандой на молдавско-украинской границе маловероятна, полагает собеседник RT.

«Евросоюзу будет тяжеловато разрушать логистические цепочки, которые сейчас начинают насыщаться этим контрабандным стрелковым оружием, — пояснил эксперт. — Потому что прибыль от контрабанды оружия сопоставима с традиционными контрабандными товарами в виде алкоголя или табака. Теперь же эти традиционные каналы переориентируются на оружие. И переориентируются именно украинской частью этой схемы».

Политолог также провёл параллель с югославским конфликтом, когда в результате серии войн на территории бывшей СФРЮ в Европе резко усилились криминальные элементы, получившие оружейную подпитку из зоны конфликта.

«Бывшее югославское оружие расползлось по всей Европе, шло на чёрные рынки. Это привело к резкому всплеску организованной преступности. Можно вспомнить в этой связи и каналы контрабанды через Косово и Албанию. Это была большая проблема, с которой пытались справиться больше десяти лет».