Молдавия стала лидером по инфляции в Европе

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Инфляция в Молдавии достигла 22,2% — абсолютный рекорд среди европейских стран, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
Молдавия стала лидером по инфляции в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

«Молдавия стала бесспорным «лидером» Европы по росту цен. Годовая инфляция в марте достигла в Молдавии 22,2%, что является абсолютным рекордом для РМ за последние 22 года и абсолютным рекордом во всей Европе», — написал он в Telegram-канале.

Хуже всего, по словам Додона, обстоят дела с ценами на продукты — они выросли на 27%. Он отметил, что теперь жители страны вынуждены большую часть доходов тратить на еду, а денег на другие нужды не остаётся.

В России годовая инфляция в марте ускорилась до 16,69%, что является максимальным значением с 2015 года.

За месяц потребительские цены выросли на 7,53%.

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