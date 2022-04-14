Молдавия стала лидером по инфляции в Европе

Инфляция в Молдавии достигла 22,2% — абсолютный рекорд среди европейских стран, заявил экс-президент республики Игорь Додон.

«Молдавия стала бесспорным «лидером» Европы по росту цен. Годовая инфляция в марте достигла в Молдавии 22,2%, что является абсолютным рекордом для РМ за последние 22 года и абсолютным рекордом во всей Европе», — написал он в Telegram-канале.

Хуже всего, по словам Додона, обстоят дела с ценами на продукты — они выросли на 27%. Он отметил, что теперь жители страны вынуждены большую часть доходов тратить на еду, а денег на другие нужды не остаётся.

В России годовая инфляция в марте ускорилась до 16,69%, что является максимальным значением с 2015 года.

За месяц потребительские цены выросли на 7,53%.