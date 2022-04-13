ЦБ: годовая инфляция в России в марте достигла 16,69%
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Это следует из материалов Банка России.
«В марте инфляция ускорилась в результате ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций», — отметил регулятор.
За месяц потребительские цены выросли на 7,53%. Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма.
Ранее президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.