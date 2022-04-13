ЦБ: годовая инфляция в России в марте достигла 16,69%

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Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 16,69%, что является максимальным значением с 2015 года.
ЦБ: годовая инфляция в России в марте достигла 16,69%
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Это следует из материалов Банка России.

«В марте инфляция ускорилась в результате ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций», — отметил регулятор.

За месяц потребительские цены выросли на 7,53%. Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма.

Ранее президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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