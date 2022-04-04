Санду: Молдавия не станет помогать России обходить западные санкции
- AP
«Нет риска, чтобы Россия смогла обойти санкции через молдавскую банковскую систему, мы также не позволим реэкспорт российских товаров через Молдавию. Мы внимательно следим за этим», — цитирует главу государства РИА Новости.
Санду напомнила, что между Молдавией и Россией существует несколько основных экономических направлений сотрудничества. По её словам, взаимодействие в финансовой сфере практически приостановлено. Экспорт в Россию уменьшился из-за физических препятствий, вызванных проведением военной спецоперации России на Украине.
«Ещё одним аспектом экономических отношений с Россией является закупка газа: у нас есть всего один поставщик, мы не можем отказаться от закупки газа у России, и мы не единственная страна в таком положении», — добавила президент Молдавии.
Ранее глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что республика не станет присоединяться к рестрикциям Евросоюза и США в отношении России.
Он также отметил, что страна выступает за поиск дипломатических решений для урегулирования ситуации вокруг Украины.