Санду: Молдавия не станет помогать России обходить западные санкции

Молдавия не будет оказывать России помощь в обходе западных санкций, заявила президент республики Майя Санду.

«Нет риска, чтобы Россия смогла обойти санкции через молдавскую банковскую систему, мы также не позволим реэкспорт российских товаров через Молдавию. Мы внимательно следим за этим», — цитирует главу государства РИА Новости.

Санду напомнила, что между Молдавией и Россией существует несколько основных экономических направлений сотрудничества. По её словам, взаимодействие в финансовой сфере практически приостановлено. Экспорт в Россию уменьшился из-за физических препятствий, вызванных проведением военной спецоперации России на Украине.

«Ещё одним аспектом экономических отношений с Россией является закупка газа: у нас есть всего один поставщик, мы не можем отказаться от закупки газа у России, и мы не единственная страна в таком положении», — добавила президент Молдавии.

Ранее глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что республика не станет присоединяться к рестрикциям Евросоюза и США в отношении России.

Он также отметил, что страна выступает за поиск дипломатических решений для урегулирования ситуации вокруг Украины.