«Политическое раздвоение личности»: как в ЕС призывают к мирному урегулированию и запускают военную миссию для Украины
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Запуск тренировочной миссии ЕС по обучению украинских военных свидетельствует о «политическом раздвоении личности» содружества, так как одновременно с этим европейские лидеры выступают за мирное урегулирование на Украине. Об этом на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске военно-тренировочной миссии, то происходит раздвоение сознания. Параллельно с этим президент Франции (Эммануэль. — RT) Макрон, канцлер Германии (Олаф. — RT) Шольц и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию. Это такое политическое «раздвоение личности», — сказал министр иностранных дел России.
Он также заметил, что Евросоюз и НАТО давно являются участниками гибридного конфликта на Украине.
«Это и поставки вооружений, и тренировки, и подготовка военнослужащих, и помощь в предоставлении огромного количества разведданных, и участие в определении целей (американцы этим занимаются), и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наёмников», — пояснил Лавров.
Ранее, 14 ноября, о старте тренировочной миссии EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine) сообщили в представительстве Чехии, председательствующей в настоящее время в ЕС. Днём позже о начале работы миссии под командованием вице-адмирала Эрве Блежана заявили в пресс-службе Совета ЕС.
«EUMAM Ukraine имеет неисполнительный мандат на проведение индивидуального, коллективного и специализированного обучения до 15 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины в различных местах на территории стран — членов ЕС», — уточнялось в сообщении.
Тренировки в Европе
Как отметил 14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после встречи глав МИД стран содружества, миссия открывает свою работу в рекордно короткие сроки. Так, 7 октября руководители государств — членов ЕС на неформальной встрече обсудили возможности создания военной учебной миссии для Украины. А уже 17 октября главы МИД стран ЕС одобрили решение об организации таковой сроком на два года. На нужды миссии планируется выделить €106,7 млн.
«EUMAM Ukraine будет обеспечивать подготовку личного состава Вооружённых сил Украины... по оказанию медицинской помощи, ХБРЯ (химической, биологической, радиоактивной и ядерной. — RT) обороне, разминированию, логистике и связи, техническому обслуживанию и ремонту и др.», — пояснили в пресс-службе ЕС 15 ноября.
В рамках миссии будет также обеспечена подготовка младшего командного состава, включая оперативную, уточнили в пресс-службе. Речь идёт об обучении рот, батальонов и бригад коллективным манёврам, а также о консультировании по вопросам планирования, подготовки и проведения учений с боевой стрельбой.
Помимо этого, согласовано дополнительное финансирование в размере €16 млн для наращивания потенциала ВС Украины в рамках работы миссии. Оно должно быть выделено из так называемого Европейского фонда мира, который напрямую пополняется странами — членами ЕС.
Предполагается, что ведущую роль в подготовке украинских военных возьмут на себя Германия и Польша.
«Мы планируем до июня обучить 5 тыс. (украинских. — RT) военных самым разнообразным навыкам в бригадном формате», — заявила журналистам 15 ноября глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
- Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт
- AP
- © Mindaugas Kulbis
Намерение поучаствовать в миссии в этот же день высказали на Кипре и в Хорватии. Готовность внести свой вклад в работу миссии ранее высказали в Болгарии.
Однако не все страны Евросоюза выразили готовность оказать содействие EUMAM Ukraine. В частности, глава МИД Австрии Александер Шалленберг в комментарии журналистам 17 октября отметил, что его страна поддерживает миссию, но участвовать в ней не планирует. Более категорично свою позицию заявила Венгрия, отказавшись обучать представителей ВСУ и финансировать EUMAM Ukraine.
«Мы не считаем хорошей идеей всё, что ведёт к эскалации и втягиванию в конфликт Западной или Центральной Европы», — заявил на пресс-конференции в тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей государства Петер Сийярто.
Давняя история
Запуск тренировочной миссии для Украины 15 ноября поприветствовали в НАТО. Как заметил генсек альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами, союзники по блоку проводят обучение украинских военных с 2014 года. В частности, подготовкой занимаются США, Великобритания и Канада, уточнил он. По его словам, Лондон только в этом году поспособствовал обучению около 10 тыс. украинских военных.
«Это (EUMAM Ukraine. — RT) дополнит деятельность союзников по НАТО, которая велась на протяжении нескольких лет. Однако союзники по НАТО уже осуществили подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих», — заявил Столтенберг.
Ранее в Пентагоне признали, что занимались подготовкой и оснащением ВСУ задолго до начала российской военной операции. В частности, пресс-секретарь ведомства Джон Кирби в эфире телеканала Fox News 11 мая с гордостью заявил, что США финансировали поставку Киеву в том числе и летального оружия.
«Первый $1 млрд, выделенный Украине президентом (США Джо Байденом. — RT), на самом деле включал в себя летальную помощь… И… пункт, о котором мы, по-моему, вспоминаем не так часто, как следовало бы. Это обучение и те усилия, которые были предприняты за последние восемь лет для подготовки украинцев к такого рода боевым действиям», — рассказал Кирби.
«Попытка усидеть на двух стульях»
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, двойственная политика стран ЕС по отношению к конфликту на Украине свидетельствует об их «попытках усидеть на двух стульях».
«С одной стороны, Евросоюз является вассалом США во многих вопросах, а с другой стороны, в ЕС пытаются продемонстрировать свою самостоятельность. Запуск тренировочной миссии — это как будто бы самостоятельная инициатива, которая тем не менее вполне соответствует курсу, проводимому США», — пояснил он в беседе с RT.
Он также подчеркнул, что подобная двойственность не доведёт альянс до добра.
«Скоро ЕС придётся выбирать, с кем далее она свяжет своё будущее. Внутри союза крепнут антиамериканские настроения и запросы на европейскую идентичность. В то же время содружество переживает экономический и энергетический кризис, который заставляет его закрывать свои предприятия и идти в кабалу к США за СПГ. Поэтому, на мой взгляд, выходом из ситуации может стать только распад ЕС, чтобы каждая европейская страна могла сама решать, что делать, в соответствии со своими национальными интересами», — подчеркнул Леонков.
- Американские военные в Польше
- Gettyimages.ru
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В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с RT высказал мнение, что ЕС сознательно включился в игру США по затягиванию конфликта на Украине.
«Западные страны хотят подорвать потенциал России, истощить её, чтобы страна перестала играть ведущую роль как глобальная держава, и тем самым воспрепятствовать укреплению многополярного мира, который не отвечает их интересам. Для осуществления этих целей и используется Украина, которую тренируют и настраивают на дальнейшее противостояние с РФ», — считает аналитик.
Он также назвал лукавством и политической игрой призывы европейских политиков к мирному урегулированию вопроса на Украине.
«О каких договорённостях между Россией и Украиной сейчас может идти речь, если очевидно, что они будут иметь лишь тактический и временный характер? Мы уже проходили Минские соглашения. К тому же на Западе фактически открыто признают, что готовили украинских военных к столкновению с Россией задолго до нынешних событий. Продолжающаяся накачка Украины оружием и обучение её военнослужащих — это попытка взять реванш на поле боя за успешное развитие России и укрепление её авторитета на международной арене», — отметил эксперт.
Однако дальнейшее вовлечение Евросоюза в конфликт чревато для него внутриполитическими пертурбациями и ослаблением безопасности содружества, уверен Ермаков.
«Риски для ЕС, которые несёт с собой всё большее втягивание союза в конфликт, самые прямые. Это дальнейший подрыв стабильности в Европе, разрушение европейской архитектуры безопасности и повышение конфликтности в мире. Фактически это курс на саморазрушение», — резюмировал собеседник RT.