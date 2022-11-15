Генсек НАТО Столтенберг: альянс подготовил уже десятки тысяч украинских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в целом подготовил уже десятки тысяч военнослужащих Украины.

«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине... Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО», — сказал он перед заседанием глав Минобороны стран Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

15 ноября Совет Евросоюза сообщил о запуске тренировочной миссии для украинских военных, она будет работать под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.