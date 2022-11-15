Евросоюз запустил тренировочную миссию для ВСУ под командованием вице-адмирала Эрве Блежана

Совет Евросоюза сообщил о запуске тренировочной миссии для украинских военных, она будет работать под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.

Миссия подразумевает проведение индивидуальной, коллективной и специализированной подготовки до 15 тыс. военнослужащих ВСУ в нескольких местах на территории стран — членов ЕС.

Как ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих и уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.

Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза.