Сийярто: Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза по обучению украинских военных

Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза по обучению украинских военных, начало которой обсуждалось на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Как напомнил министр, Венгрия воздержалась при голосовании по этому вопросу 17 октября.

«Мы не участвуем в обучении и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств», — сказал Сийярто журналистам, его слова приводит ТАСС.

Как ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих и уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.