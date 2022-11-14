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Боррель: ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тысяч украинских военнослужащих и уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.
Боррель: ЕС в рекордные сроки запускает миссию по тренировке украинских военных
  • Gettyimages.ru

Как информирует ТАСС, Боррель рассказал о планах провести встречи министров иностранных дел и обороны, которые будут сосредоточены на оказании помощи Украине. 

«ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных. Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию обширной военной помощи Украине является правильной», — передаёт агентство его слова.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не планируют снижать темпы помощи Украине.

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