Лавров: ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.

Об этом он заявил по итогам участия в саммите G20.

«Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине», — цитирует его ТАСС.

По его словам, они оказывают Украине помощь в вооружении, тренировках, разведывательных данных, «не говоря уже о тысячах наёмников».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.