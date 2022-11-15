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Лавров: ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.
Лавров: ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине
  • AP
  • © Achmad Ibrahim

Об этом он заявил по итогам участия в саммите G20.

«Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине», — цитирует его ТАСС.

По его словам, они оказывают Украине помощь в вооружении, тренировках, разведывательных данных, «не говоря уже о тысячах наёмников».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.

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