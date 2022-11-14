ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.
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«Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум €8 млрд. Это 45% от усилий США», — цитирует его ТАСС.
Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.
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