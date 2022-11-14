ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.

Gettyimages.ru

«Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум €8 млрд. Это 45% от усилий США», — цитирует его ТАСС. Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.