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Представительство Чехии заявило о запуске тренировочной миссии для военных Украины в ЕС

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Представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.
Представительство Чехии заявило о запуске тренировочной миссии для военных Украины в ЕС
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом представительство написало в своих соцсетях.

«Совет Евросоюза запустил миссию ЕС по оказанию военной поддержки Украине», — говорится в заявлении.

Решение формально вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание миссии по военной помощи Киеву превращает ЕС в сторону конфликта.

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