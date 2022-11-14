Представительство Чехии заявило о запуске тренировочной миссии для военных Украины в ЕС
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом представительство написало в своих соцсетях.
«Совет Евросоюза запустил миссию ЕС по оказанию военной поддержки Украине», — говорится в заявлении.
Решение формально вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание миссии по военной помощи Киеву превращает ЕС в сторону конфликта.