Захарова: создание миссии по военной помощи Киеву превращает ЕС в сторону конфликта
«Этот шаг идёт наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму, качественно повышает вовлечённость Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», — заявила Захарова.
Ранее министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.