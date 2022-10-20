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Захарова: создание миссии по военной помощи Киеву превращает ЕС в сторону конфликта

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Создание миссии ЕС по военной помощи Украине превращает его в сторону конфликта. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот шаг идёт наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму, качественно повышает вовлечённость Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», — заявила Захарова.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

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