Захарова: создание миссии по военной помощи Киеву превращает ЕС в сторону конфликта

Создание миссии ЕС по военной помощи Украине превращает его в сторону конфликта. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот шаг идёт наряду с поставками летальных вооружений киевскому режиму, качественно повышает вовлечённость Евросоюза, делая его, конечно, стороной конфликта», — заявила Захарова. Ранее министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.