Stern: 15 тысяч украинских военных начинают обучение в странах ЕС

Германия вместе с рядом других стран начинает обучение украинских военных в рамках новой инициативы ЕС, сообщает немецкий журнал Stern. В начале недели министры иностранных дел Европы дали старт миссии по обучению 15 тыс. украинских солдат. Это крупнейшая миссия такого рода для третьей страны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил инициативу ЕС, однако призвал «не совершать ошибку, недооценивая Россию», и продолжать поставлять оружие на Украину.

Германия и другие европейские страны начинают обучение тысяч украинских военных в рамках новой миссии ЕС, пишет немецкий журнал Stern. Один только бундесвер должен обучить около 5 тыс. солдат «широкому спектру навыков» к июню следующего года, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе во вторник. В общей сложности ЕС хочет обучить около 15 тыс. украинских военнослужащих.

По словам Ламбрехт, украинские военные должны проходить обучение «в разных местах» в Германии. В целях безопасности она не уточнила, какие именно базы бундесвера это будут. Среди прочего, украинцы должны научиться использовать систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, первую из которых Германия поставила Киеву. Ещё три таких системы будут поставлены в следующем году.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что европейцы создали новую миссию в «рекордные сроки» — всего за три месяца. Испания хочет обучить в первый год в общей сложности 2,4 тыс. украинских военных, заявила в Брюсселе министр обороны Маргарита Роблес. Франция ранее объявила, что подготовит около 2 тыс. военнослужащих. Центральный штаб будет находиться в Польше, Германия хочет предоставить штаб поменьше.

В понедельник министры иностранных дел стран ЕС окончательно определились с «Миссией военной помощи ЕС» (EUMAM) для Украины. Это, безусловно, крупнейшая европейская миссия такого рода для третьей страны, подчёркивает немецкий журнал. Первоначально планируется, что программа продлится два года. Правительство Германии исключает размещение немецких солдат на территории Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал инициативу ЕС. «Это дополняет то, что делают союзники по НАТО», — сказал он перед видеоконференцией с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Как поясняет издание, США, Великобритания и Канада уже занимаются подготовкой украинских военных «в значительных масштабах» с тех пор, как Крым вошёл в состав России в 2014 году. По словам Столтенберга, в одной лишь Великобритании «почти 10 тысяч солдат прошли подготовку к боевым действиям только в этом году».

Тот факт, что ЕС ничего не предпринимал в последние годы, вызывает критику внутри сообщества, пишет Stern. Так, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подчеркнул, что его страна уже призывала к проведению тренировочной миссии для Украины два года назад. Теперь, спустя девять месяцев после начала российской спецоперации на Украине, «ребёнок» наконец-то появился на свет. «Будущее Европы и мир в Европе будут решаться на Украине», — предостерегает Пабрикс.

Столтенберг призвал европейские страны НАТО продолжать поставлять Украине оружие. «Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию», — сказал он, имея в виду отвод российских войск из украинского города Херсона. В то же время союзники должны увеличить свои собственные запасы оружия, добавил Столтенберг. Как подчеркнул генеральный секретарь НАТО, это необходимо для сдерживания и обороны альянса.

Как отмечает Stern, в Брюсселе Ламбрехт также объявила о совместной инициативе со Словакией: по её словам, в стране строится ремонтный центр для оружия, поставляемого Германией на Украину. Там, например, можно отремонтировать самоходную гаубицу 2000 или реактивные системы залпового огня, сообщила Ламбрехт.