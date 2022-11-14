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Focus: скандал в бундесвере — солдатам придётся самостоятельно срезать с новой формы символы SS

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Военнослужащие бундесвера получили новую форму с символами SS на ярлыках, пишет Focus. Как пояснили в Министерстве обороны Германии, аббревиатура, которая по-прежнему ассоциируется с нацистским режимом и его ужасными преступлениями, «использовалась для обозначения размера S-Short». Теперь, согласно распоряжению главы ведомства Кристины Ламбрехт, солдатам бундесвера придётся удалить неправильные ярлыки со своей служебной одежды самостоятельно.
Focus: скандал в бундесвере — солдатам придётся самостоятельно срезать с новой формы символы SS
AP

Более чем неловкая ситуация для всех её участников: военнослужащие бундесвера получили новую форму размером SS. Эти две буквы по-прежнему символизируют нацистский режим и ассоциируются с его ужасными преступлениями, пишет Focus.

Неясно, кем именно была совершена ошибка — заказчиком или же поставщиком камуфляжных курток и брюк. Согласно официальному решению федерального министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, солдатам бундесвера придётся удалить неправильные ярлыки со своей служебной одежды самостоятельно, поскольку «аббревиатура SS использовалась для обозначения размера S-Short».
 
Ярлыки следует срезать либо полностью, либо срезать «только обозначение размера», если на ярлыке имеется другая информация. Как отмечает издание, новые брюки и куртки были заказаны только этим летом. Государство потратило €2,3 млрд на 313 тыс. «комплектов служебной одежды для вооружённых сил», а также на новые каски и спальные мешки.
 
По данным издания, форма для военнослужащих бундесвера поставляется двумя производителями: Hexonia GmbH и Gustav Wahler GmbH & Co. KG. СМИ пока не удалось связаться ни с одной из этих компаний, поэтому неясно, как именно мог произойти инцидент.
 
Член комитета бундестага по обороне, пожелавший остаться неназванным, отметил: «Надо спросить себя, почему такие совпадения случаются только в бундесвере. Хорошо, что министр смогла это прекратить, но лучше не переусердствовать и заняться наконец такими важными задачами, как перевооружение и модернизация».
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источник
Focus Германия Европа
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армия военная служба военнослужащие Германия Кристина Ламбрехт нацизм одежда скандал
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