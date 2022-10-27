Spiegel: «голосуют ногами» — немецкие военные отказываются служить в бундесвере из-за позиции властей по Украине

В этом году число лиц, отказывающихся от несения военной службы в немецкой армии, значительно возросло, сообщает Der Spiegel. В первую очередь это касается резервистов и тех, кто не служил в армии, однако прошёл подготовку в качестве резервиста. С точки зрения Левой партии, такая динамика может быть связана с опасениями немцев по поводу последствий курса правительства Германии, направленного на военную эскалацию на Украине.

Число лиц, отказывающихся от несения военной службы, в Германии в этом году значительно выросло, однако в целом остаётся на низком уровне. Это следует из ответа федерального Министерства обороны ФРГ на запрос комитета бундестага по обороне. Число отказов увеличилось с 209 в 2021 году в целом до 810 за первые восемь месяцев 2022 года, передаёт Der Spiegel.

По данным Министерства обороны Германии, число отказов среди лиц, находящихся на действительной военной службе, в годовом сравнении сократилось со 176 до 136, в то время как среди резервистов и особенно среди тех, кто не служил в армии, однако прошёл подготовку для выполнения определённых задач в качестве резервиста, их число значительно возросло. Количество отказников среди лиц, прошедших военную службу и находящихся в запасе, увеличилось с 10 до 190. На конец августа этого года от неслуживших поступило уже 484 заявления. В прошлом году их было всего 23.

Как в случае повторного введения всеобщей воинской обязанности в Германии, так и в случае мобилизационных мероприятий ввиду международной напряжённости или оборонительной войны, все лица, официально признанные отказниками по соображениям совести, смогут ссылаться на свой особый статус.

Как сообщает Der Spiegel, в ответе комитету бундестага министерство обороны не пояснило причин такой динамики. Спикер Левой партии по вопросам безопасности Севим Дагделен охарактеризовала происходящее как «голосование ногами», которому способствует стратегия федерального правительства после начала конфликта на Украине. «Цифры также отражают опасения по поводу последствий курса федерального правительства, направленного на военную эскалацию на Украине», — подчеркнула Дагделен.