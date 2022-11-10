Украина и Чехия создадут оборонный кластер для совместного производства военной техники

Украинский концерн «Укроборонпром» вместе с Минобороны Чехии создают совместный оборонный кластер для производства военной техники, боеприпасов разных калибров и ремонта военной техники.

Об этом заявила пресс-служба украинского концерна.

«Чешская Республика станет надёжным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса», — заявил замминистра обороны Чехии Томаш Копечный, слова которого приводит украинская сторона.

Для реализации указанных планов будут привлекаться «ведущие украинские и чешские оборонные предприятия», а также международные финансовые доноры.

Журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски ранее выразил мнение, что жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине.