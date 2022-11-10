Украина и Чехия создадут оборонный кластер для совместного производства военной техники
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Об этом заявила пресс-служба украинского концерна.
«Чешская Республика станет надёжным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса», — заявил замминистра обороны Чехии Томаш Копечный, слова которого приводит украинская сторона.
Для реализации указанных планов будут привлекаться «ведущие украинские и чешские оборонные предприятия», а также международные финансовые доноры.
Журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски ранее выразил мнение, что жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине.