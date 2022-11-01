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Seznam Zpravy: жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине

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Жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине, заявил в статье журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски.
Seznam Zpravy: жители Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

Он отметил пренебрежительное отношение чехов к проблемам украинцев.

«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях всё больше людей, которые говорят: «Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются», — заявил Странски.

В качестве одной из причин народного недовольства он отметил рост цен на электроэнергию.

«Я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло», — заключил Странски.

Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.

Министры энергетики Евросоюза намерены принять меры по борьбе с энергетическим кризисом 24 ноября на встрече в Брюсселе.

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