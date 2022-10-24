Узнать больше

Экс-глава чешской Prazska plynarenska: ЕС не сможет полностью заменить российский газ

Короткая ссылка
Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил в интервью газете Parlamentní listy, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.
Экс-глава чешской Prazska plynarenska: ЕС не сможет полностью заменить российский газ
  • РИА Новости

«Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, 200 млрд кубометров. Европа потребляет 500 млрд», — приводит его слова РИА Новости.

По его мнению, поставки из Норвегии и США не смогут заменить российский газ.

В конце сентября в Праге и ряде других чешских городов прошли антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты требовали, в том числе, военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить