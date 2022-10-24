Экс-глава чешской Prazska plynarenska: ЕС не сможет полностью заменить российский газ
- РИА Новости
«Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, 200 млрд кубометров. Европа потребляет 500 млрд», — приводит его слова РИА Новости.
По его мнению, поставки из Норвегии и США не смогут заменить российский газ.
В конце сентября в Праге и ряде других чешских городов прошли антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты требовали, в том числе, военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.