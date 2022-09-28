В городах Чехии проходят антиправительственные митинги
- AP
- © Petr David Josek
Об этом информирует телеканал CNN Prima News.
Протесты проходят под девизом «Чешская Республика на первом месте».
Так, в Праге демонстрацию проводят на Вацлавской площади. Организаторы требуют отставки правительства, военного нейтралитета, прямых соглашений с Москвой о поставках газа по низким ценам, освобождения промышленности Чехии от зависимости от других стран, продовольственной независимости. Также они просят сделать вакцинацию от коронавируса добровольной.
В начале сентября сообщалось, что по меньшей мере 70 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Праге с требованием отставки правительства и принятия мер по снижению цен на газ, сообщила полиция Чехии.