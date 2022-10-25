Министры энергетики ЕС намерены принять антикризисные меры 24 ноября
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Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
«Министры энергетики проведут четвёртое (с начала года. — RT) экстраординарное заседание Совета ЕС по энергетике. Министры встретятся в Брюсселе 24 ноября, чтобы утвердить пакет экстренных антикризисных мер», — цитирует его ТАСС.
Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.