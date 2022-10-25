Министры энергетики ЕС намерены принять антикризисные меры 24 ноября

Министры энергетики Евросоюза намерены принять меры по борьбе с энергетическим кризисом 24 ноября на встрече в Брюсселе.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

«Министры энергетики проведут четвёртое (с начала года. — RT) экстраординарное заседание Совета ЕС по энергетике. Министры встретятся в Брюсселе 24 ноября, чтобы утвердить пакет экстренных антикризисных мер», — цитирует его ТАСС.

Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.