«Ракетным ударом»: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS на Украине

Российские войска в результате удара по позициям ВСУ в Харьковской области уничтожили две установки РСЗО HIMARS, четыре танка, 15 автомобилей и более 40 боевиков. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские подразделения продолжают успешно отражать атаки ВСУ на нескольких направлениях, а противник несёт значительные потери в технике и личном составе. Также в субботу, 29 октября, стало известно об обмене военнопленными с украинской стороной по формуле «50 на 50».

Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS в результате ракетного удара по расположению украинских формирований в районе населённого пункта Староверовка в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе этого удара были ликвидированы более 40 боевиков, уничтожены четыре танка, 15 автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Представитель МО также проинформировал о ходе противостояния на ряде направлений спецоперации на Украине за минувшие сутки. Так, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск было нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников. Потери противника составили более 70 человек, один танк, две БМП, два БТР и десять автомобилей.

На Краснолиманском направлении отражены атаки танковой и мотопехотной рот в направлении н. п. Червонопоповка (ЛНР). Потери ВСУ превысили 70 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины и три пикапа.

«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами... В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей», — рассказал Конашенков.

Кроме того, ударами беспилотников в районе н. п. Высокополье и Новогригоровка (Херсонская область) была уничтожена огневая установка ЗРК «Бук-М1» и две американские гаубицы М777. В небе над Николаевской областью истребительная авиация ВКС России сбила вражеский МиГ-29.

За минувшие сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 189 районах. Системы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА, сбили девять снарядов HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет HARM.

По информации оборонного ведомства, за весь период проведения СВО уничтожено 327 самолётов противника, 164 вертолёта, 2370 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 машин РСЗО, 3536 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.

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«Ждём ребят дома»

В субботу, 29 октября, на родину вернулись 50 российских военнопленных, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обмен прошёл по формуле «50 на 50». «В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики и двое из Луганской Народной Республики. Ждём ребят дома», — написал он.

«Подготовка теракта велась под руководством британских специалистов»

Также в Минобороны сообщили более подробную информацию об атаке, которую украинская сторона рано утром в субботу провела на корабли Черноморского флота и гражданские суда, расположенные на рейде в Севастопольской бухте. В ведомстве квалифицировали нападение как террористическую атаку.

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«В атаке было задействовано девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов», — рассказали в МО.

Все воздушные цели были уничтожены в результате оперативных мер, принятых экипажами кораблей Черноморского флота. Четыре морских беспилотника удалось поразить на внешнем рейде Севастополя с применением корабельного оружия и морской авиации, ещё три аппарата было уничтожено на внутреннем рейде.

«Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, — сообщили в ведомстве. — Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов».

В связи с этим нападением в Минобороны и МИД позднее сообщили о приостановке российской стороной участия в зерновой сделке. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это, в частности, обусловлено тем, что действиями украинских военных в ходе атаки руководили британские специалисты.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — заявили в российском МО.

Там добавили, что, по имеющейся информации, представители этого подразделения британских ВМС также принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», который был осуществлён в конце сентября в Балтийском море.