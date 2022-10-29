«Ракетным ударом»: в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS на Украине
- © Минобороны РФ
Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS в результате ракетного удара по расположению украинских формирований в районе населённого пункта Староверовка в Харьковской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе этого удара были ликвидированы более 40 боевиков, уничтожены четыре танка, 15 автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Представитель МО также проинформировал о ходе противостояния на ряде направлений спецоперации на Украине за минувшие сутки. Так, на Купянском направлении в результате активных действий российских войск было нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников. Потери противника составили более 70 человек, один танк, две БМП, два БТР и десять автомобилей.
На Краснолиманском направлении отражены атаки танковой и мотопехотной рот в направлении н. п. Червонопоповка (ЛНР). Потери ВСУ превысили 70 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины и три пикапа.
«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами... В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей», — рассказал Конашенков.
Кроме того, ударами беспилотников в районе н. п. Высокополье и Новогригоровка (Херсонская область) была уничтожена огневая установка ЗРК «Бук-М1» и две американские гаубицы М777. В небе над Николаевской областью истребительная авиация ВКС России сбила вражеский МиГ-29.
За минувшие сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 189 районах. Системы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА, сбили девять снарядов HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет HARM.
По информации оборонного ведомства, за весь период проведения СВО уничтожено 327 самолётов противника, 164 вертолёта, 2370 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 машин РСЗО, 3536 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.
- © Минобороны РФ
«Ждём ребят дома»
В субботу, 29 октября, на родину вернулись 50 российских военнопленных, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие будут доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.
В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обмен прошёл по формуле «50 на 50». «В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики и двое из Луганской Народной Республики. Ждём ребят дома», — написал он.
«Подготовка теракта велась под руководством британских специалистов»
Также в Минобороны сообщили более подробную информацию об атаке, которую украинская сторона рано утром в субботу провела на корабли Черноморского флота и гражданские суда, расположенные на рейде в Севастопольской бухте. В ведомстве квалифицировали нападение как террористическую атаку.
«В атаке было задействовано девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов», — рассказали в МО.
Все воздушные цели были уничтожены в результате оперативных мер, принятых экипажами кораблей Черноморского флота. Четыре морских беспилотника удалось поразить на внешнем рейде Севастополя с применением корабельного оружия и морской авиации, ещё три аппарата было уничтожено на внутреннем рейде.
«Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, — сообщили в ведомстве. — Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов».
В связи с этим нападением в Минобороны и МИД позднее сообщили о приостановке российской стороной участия в зерновой сделке. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это, в частности, обусловлено тем, что действиями украинских военных в ходе атаки руководили британские специалисты.
«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины британских специалистов», — заявили в российском МО.
Там добавили, что, по имеющейся информации, представители этого подразделения британских ВМС также принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», который был осуществлён в конце сентября в Балтийском море.
- Снабжавшее топливом группировки ВСУ в Донбассе: в Минобороны РФ заявили об уничтожении нефтехранилища в Днепропетровске
- «Удалось избежать большого ущерба»: губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС
- «Защититься и отбить атаки»: в Херсонской области заявили об укреплении подступов к городу