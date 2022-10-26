Снабжавшее топливом группировки ВСУ в Донбассе: в Минобороны РФ заявили об уничтожении нефтехранилища в Днепропетровске

Российские войска уничтожили украинское нефтехранилище в районе Днепропетровска, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оттуда велось снабжение дизельным топливом группировки ВСУ в Донбассе. Наряду с этим военнослужащие ВС РФ отразили атаки украинских войск на ряде направлений спецоперации. На Купянском направлении российские военные уничтожили более 160 боевиков, последовательно пытавшихся атаковать российские позиции.

В Минобороны России заявили об уничтожении нефтехранилища ВСУ в Днепропетровске. По данным ведомства, объект снабжал дизельным топливом группировки украинских войск в Донбассе.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, наряду с этим в Херсонской области уничтожен узел связи украинской группировки войск.

Он также рассказал об отражении российскими военными атак на ряде направлений специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении противник предпринял пять последовательных попыток атаковать силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек. Это произошло в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Активными действиями российских войск, огнём артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжёлых огнемётных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов», — сказал Конашенков.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и пять пикапов.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

По данным Минобороны РФ, на Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях нескольких населённых пунктов Херсонской области.

В результате этих действий уничтожены до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два пункта управления ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177 районах.

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, в воздухе сбито 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области и ЛНР.

Сводки Народной милиции республик Донбасса

Народная милиция ДНР в сводке за 26 октября сообщила, что потери противника составили до 60 человек. Совместными действиями военных уничтожена 155-мм самоходная гаубица М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также один беспилотник.

Вместе с тем противник продолжил обстрелы территории ДНР. За сутки ВСУ выпустили по направлению республики 367 боеприпасов. Погиб один мирный житель, 14 получили ранения. Повреждены 35 домов и 15 объектов гражданской инфраструктуры.

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В свою очередь, Народная милиция ЛНР сообщает об уничтожении до 50 человек личного состава противника. Украинские силы также потеряли шесть бронетранспортёров, три беспилотника и 11 единиц специальной автомобильной техники.

В ЛНР зафиксированы обстрелы с украинских позиций из РСЗО HIMARS и артиллерии калибра 155 мм. Выпущено две ракеты и восемь снарядов. В результате огня со стороны ВСУ в районе Сватово разрушен жилой дом.

Уничтожение боеприпасов ВСУ

Инженерно-технические подразделения Росгвардии уничтожили в Херсонской области свыше 2 тыс. непригодных для использования боеприпасов ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

«В их числе 549 снарядов калибра 150 мм для пушки Т-12, 872 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 176 танковых снарядов калибра 125 мм, 40 мин калибра 120 мм, 50 гранат Ф-1», — говорится в сообщении Росгвардии.

Отмечается, что все указанные боеприпасы обнаружены в ходе инженерной разведки местности. Последовавшие за этим взрывные работы проводились на специально подготовленной площадке с соблюдением всех необходимых мер безопасности.