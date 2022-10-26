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ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков

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Вооружённые силы России на Купянском направлении отбили пять атак ВСУ.
ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков
  • РИА Новости

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наёмников общей численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — заявили в Минобороны России.

Отмечается, что уничтожено более 160 боевиков, а также пять танков, девять бронемашин и десять пикапов.

Также сообщалось, что на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 70 украинских военных.

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