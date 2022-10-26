В Минобороны России заявили об уничтожении узла связи ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили узел связи украинской группировки войск в районе населённого пункта Приколотное Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«В районе населённого пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что российские ВС поразили два пункта управления украинских военных в районах населённых пунктов Артёмовск ДНР и Константиновка Запорожской области.

Кроме того, уничтожены 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 177 районах.

12 октября в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили штаб националистического формирования «Правый сектор»* и узел связи националистического формирования «Азов»** в районе города Запорожье.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.